Трансфер Ярмоленка у Вест Гем затримується

Перехід хавбека дортмундської Боруссії Андрія Ярмоленка в англійський Вест Гем Юнайтед відкладається.

На даний момент український футболіст Андрій Ярмоленко ще у Німеччині, але з Боруссією вже не тренується, бо вирішує питання свого подальшого працевлаштування. Про це повідомляє Команда №1.

Поки що трансфер Ярмоленко затримується з двох причин. Перша причина – 28-річному гравцеві потрібно отримати робочу візу до Великої Британії, але з цим проблем не виникне – він зіграв достатню кількість матчів за збірну.

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Друга причина – клуби не домовилися про суму трансферу. Вест Гем пропонує €22 млн плюс ще €3 млн у вигляді бонусів, Боруссія хоче отримати €25 млн плюс ті ж €3 млн в якості бонусів.

Швидше за все, Ярмоленко пройде медогляд не в Лондоні, а 10 липня в Швейцарії, де знаходиться тренувальний табір Вест Гема.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Боруссія і Вест Гем вже домовилися про ціну трансферу 28-річного українця – €19,7 млн.

Фото: Borussia Dortmund.