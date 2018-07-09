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Вукоєвича вигнали зі збірної Хорватії за підтримку України в Росії

Хорватський футбольний союз відсторонив члена національної команди Огнєна Вукоєвича від подальшої участі в чемпіонаті світу.

Федерація футболу Хорватії на своєму сайті оголосила про відрахування Огнена Вукоєвича зі збірної.

Нагадаємо, після перемоги Хорватії над Росією у серії пенальті у мережу потрапив ролик, на якому Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огненом Вукоєвичем викрикнули гасло Слава Україні.

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У ФІФА вважають це втручанням політики в спорт, а Федерація футболу Хорватії попередила Віду.

Якщо Віда відбувся попередженням, то Огнен Вукоєвич відрахований зі складу делегації збірної Хорватії. Огнен займався скаутингом і аналізом суперників Хорватії.

Раніше збірна Іспанії звільнила Лопетегі за день до початку ЧС-2018 з футболу.

Фото: FC Dynamo Kyiv.

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