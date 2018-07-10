PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Атака на FIFA - Facebook перевірить акаунти українців/

Атака на FIFA – Facebook перевірить акаунти українців

Після атаки на сторінку FIFA у Facebook українських користувачів почали масово перевіряти на ботів.

Після атаки на сторінку FIFA в Facebook соцмережа почала перевіряти акаунти українських користувачів на ботів.

Перевірці піддалися акаунти людей, які залишали відгук на сторінці FIFA, вказуючи оцінку від 1 до 5.

За словами деяких користувачів соцмережі, Facebook видавав повідомлення про надмірну активність і заморожував сторінку до зміни пароля.

– Facebook перевіряє, чи не боти ми, всі 130 тис. Змусив змінити пароль, – пише один з користувачів.

Читайте: ФІФА оштрафувала Вукоєвича на солідну суму

Нагадаємо, рейтинг сторінки ФІФА у Facebook сильно обвалився після того, як 150 тисяч осіб поставили їй оцінку в 1 зірку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка