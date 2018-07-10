Атака на FIFA – Facebook перевірить акаунти українців

Після атаки на сторінку FIFA у Facebook українських користувачів почали масово перевіряти на ботів.
Після атаки на сторінку FIFA в Facebook соцмережа почала перевіряти акаунти українських користувачів на ботів.
Перевірці піддалися акаунти людей, які залишали відгук на сторінці FIFA, вказуючи оцінку від 1 до 5.
За словами деяких користувачів соцмережі, Facebook видавав повідомлення про надмірну активність і заморожував сторінку до зміни пароля.
– Facebook перевіряє, чи не боти ми, всі 130 тис. Змусив змінити пароль, – пише один з користувачів.
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Нагадаємо, рейтинг сторінки ФІФА у Facebook сильно обвалився після того, як 150 тисяч осіб поставили їй оцінку в 1 зірку.
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