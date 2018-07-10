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ФФУ компенсує штраф Вукоєвича – Павелко

Андрій Павелко прийшов на засідання Верховної Ради у футболці збірної Хорватії та розповів, яке рішення прийняли у ФФУ щодо Вукоєвича.

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко з’явився на засіданні Верховної Ради в футболці збірної Хорватії. Таким чином очільник ФФУ підтримав хорватів Домагоя Віду та Огнєна Вукоєвича, яких покарали за слова Слава Україні! під час ЧС-2018 в Росії.

“Керівництво ФФУ та я особисто прийняли рішення компенсувати Огнєну Вукоєвичу той штраф, який на нього накладено та запропонувати йому, враховуючи його досвід, посаду у Федерації футболу України”, – заявив Павелко.

Рішення ФІФА про покарання хорватським футболістам Павелко відмовився коментувати, проте додав, що Вукоєвич може розраховувати на підтримку від ФФУ.

“Я не хотів би коментувати рішення ФІФА, так як сам є членом дисциплінарного комітету, але нажаль, не можу брати участі у цьому питанні, оскільки виступаю з позиції зацікавленої сторони. Ми зараз вивчаємо юридичну складову питання по Вукоєвичу. Як краще подавати апеляцію, чи її краще подавати в CAS (Спортивний арбітражний суд  – ред.). Ми надамо повну юридичну та фінансову допомогу в цих питаннях”, – сказав президент ФФУ.

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Нагадаємо, ФІФА оштрафувала Вукоєвіча на солідну суму.

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