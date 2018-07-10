PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / ФІФА оштрафувала Вукоєвіча на солідну суму/

ФІФА оштрафувала Вукоєвіча на солідну суму

Дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футболу оштрафував Огнєна Вукоєвіча за “неспортивну поведінку” .

Міжнародна федерація футболу (FIFA) оштрафувала члена національної команди Огнєна Вукоєвича на 15 тисяч франків (близько $15 тис).

Штраф був винесений за “неспортивну поведінку”, а саме відеоролик із захисником збірної Хорватії Домагоєм Відою, де пролунала фраза Слава Україні!.

Читайте: Слава Україні можуть спокійно кричати усі – Боярський заступився за Віду

Після того, як відео потрапило в мережу, Хорватський футбольний союз відсторонив Вукоєвича від роботи в національній команді та анулював акредитацію на турнір.

Нагадаємо, після інциденту українські вболівальники обвалили сторінку FIFA в Facebook.

Фото: Michael Müller Dreamstime.com.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка