ФІФА оштрафувала Вукоєвіча на солідну суму

Дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футболу оштрафував Огнєна Вукоєвіча за “неспортивну поведінку” .
Міжнародна федерація футболу (FIFA) оштрафувала члена національної команди Огнєна Вукоєвича на 15 тисяч франків (близько $15 тис).
Штраф був винесений за “неспортивну поведінку”, а саме відеоролик із захисником збірної Хорватії Домагоєм Відою, де пролунала фраза Слава Україні!.
Читайте: Слава Україні можуть спокійно кричати усі – Боярський заступився за Віду
Після того, як відео потрапило в мережу, Хорватський футбольний союз відсторонив Вукоєвича від роботи в національній команді та анулював акредитацію на турнір.
Нагадаємо, після інциденту українські вболівальники обвалили сторінку FIFA в Facebook.
Фото: Michael Müller | Dreamstime.com.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+