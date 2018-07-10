Франція — Бельгія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Франція — Бельгія на Фактах ICTV у вівторок, 10 липня, о 21:00.

10 липня у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу зійдуться збірні команди Франції та Бельгії.

Обидві команди у попередньому турі обіграли команди з Південної Америки. Трикольорові відправили додому Суареса і Ко, а червоні дияволи в запеклій боротьбі виявилися сильнішими за п’ятиразових чемпіонів світу – бразильців.

Франція та Бельгія мають доволі насичену статистику особистих зустрічей. Між собою команди зустрічалися 77 разів, з яких 31-а перемога в активі бельгійців, 26 на боці французів, а 20 матчів завершилися мировою. На Мундіалі суперники востаннє перетиналися 32 роки тому на ЧС у Мексиці в матчі за третє місце. Вікторія тоді була на боці французів – 4:2.

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У Дідьє Дешама перед півфіналом ідеальний стан справ: у збірній немає травмованих та дискваліфікованих гравців. Правда, дискомфорт у коліні все ще відчуває Самуель Умтіті.

Абсолютно протилежна ситуація у Роберто Мартінеса. Через перебір жовтих карток поза грою опинився захисник ПСЖ Томас Меньє. Також ушкодження зазнав фланговий півзахисник Насер Шадлі. Його участь у матчі під питанням.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, перевага у цьому матчі на стороні підопічних Дідьє Дешама. Успіх французів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,55. Успіх бельгійців складає – 3,05. На нічию дають – 3,20.

Прогноз Фактів ICTV

Франція – Бельгія – 2:1.