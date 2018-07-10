PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Франція — Бельгія. Онлайн-трансляція матчу/

Франція — Бельгія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Франція — Бельгія на Фактах ICTV у вівторок, 10 липня, о 21:00.

10 липня у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу зійдуться збірні команди Франції та Бельгії.

Обидві команди у попередньому турі обіграли команди з Південної Америки. Трикольорові відправили додому Суареса і Ко, а червоні дияволи в запеклій боротьбі виявилися сильнішими за п’ятиразових чемпіонів світу – бразильців.

Франція та Бельгія мають доволі насичену статистику особистих зустрічей. Між собою команди зустрічалися 77 разів, з яких 31-а перемога в активі бельгійців, 26 на боці французів, а 20 матчів завершилися мировою. На Мундіалі суперники востаннє перетиналися 32 роки тому на ЧС у Мексиці в матчі за третє місце. Вікторія тоді була на боці французів – 4:2.

Читайте: Де дивитися Франція — Бельгія.

У Дідьє Дешама перед півфіналом ідеальний стан справ: у збірній немає травмованих та дискваліфікованих гравців. Правда, дискомфорт у коліні все ще відчуває Самуель Умтіті.

Абсолютно протилежна ситуація у Роберто Мартінеса. Через перебір жовтих карток поза грою опинився захисник ПСЖ  Томас Меньє. Також ушкодження зазнав фланговий півзахисник Насер Шадлі. Його участь у матчі під питанням.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, перевага у цьому матчі на стороні підопічних Дідьє Дешама. Успіх французів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,55. Успіх бельгійців складає – 3,05. На нічию дають – 3,20.

Прогноз Фактів ICTV

Франція – Бельгія – 2:1.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Російські футболісти на гру з Хорватією вийшли під допінгом – Bild
Франція — Бельгія: букмекери назвали фаворита
Де дивитися Франція — Бельгія
ЛГБТ-активісти під час ЧС обійшли заборону гей-пропаганди в Росії
Домагой Віда
Віду можуть дискваліфікувати за відео про Україну
Слава Україні! Це перемога за Динамо і Україну – футболісти Хорватії
Хорватія в серії пенальті вибила Росію і вийшла до півфіналу ЧС
Росія — Хорватія – 2:2. Онлайн-трансляція матчу
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка