Франція обіграла Бельгію і вийшла у фінал ЧС-2018

Збірна Франції в 1/2 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Бельгії і вийшла до фіналу.

Франція – Бельгія – 1:0

Голи: Умтіті 51′

Франція: Льоріс, Лукас, Умтіті, Варан, Павар, Канте, Погба, Матюїді (Толіссо 86′), Грізманн, Мбаппе, Жиру(Н’Зонзі 85′).

Бельгія: Куртуа, Алдервейрелд, Компані, Вертонген, Дембеле (Мертенс 60′), Феллайні (Караско 80′), Вітсель, Шадлі (Батшуаї 90+1′), Де Брюйне, Лукаку, Азар.

У півфінальному матчі чемпіонату світу 2018 зустрічалися збірні Франції та Бельгії. Зустріч проходила в Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні і завершилася перемогою французів з рахунком 1:0.

Зі стартових хвилин першого тайму бельгійці заволоділи ініціативою у грі. Будь-які спроби Мбаппе прорвати захист бельгійців були марними. Шанси Азара мали подібний результат. На 20-й хвилині чудовий шанс мав Алдервейрелд, але його удар парирував голкіпер трикольорових Льоріс. Відповідь від французів була миттєвою, але Жиру не зумів влучити по воротах Куртуа.

По перерві бельгійці не полишали спроб для взяття воріт Уго Льоріса. Удар головою Лукаку заблокував французький захист.

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Підопічним Дідьє Дешама вдалося вийти вперед у рахунку завдяки точному удару захисника Самуеля Умтіті, який відзначився на 51-й хвилині зустрічі після навісу від Антуана Грізманна з кутового.

Наприкінці другого тайму вже Грізманн мав шанс подвоїти рахунок, але не зумів переграти Куртуа, так само як і Толіссо.

У підсумку, збірна Франції вийшла в фінал чемпіонату світу 2018, а Бельгії належить зіграти в матчі за третє місце на турнірі. Другий фіналіст ЧС-2018 визначиться у зустрічі збірних Англії та Хорватії, яка пройде в Москві 11 липня.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Франція — Бельгія.

Фото: Getty Images.