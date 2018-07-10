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Король за $154 млн! ЛеБрон Джеймс став гравцем Лейкерс

Форвард ЛеБрон підписав контракт з каліфорнійським клубом Лос-Анджелес Лейкерс.

Форвард ЛеБрон Джеймс офіційно став гравцем Лос-Анджелес Лейкерс. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Раніше повідомлялося, що гравець підписав 4-річний контракт. За угодою протягом цього часу він заробить $154 млн.

Читайте: Українець став найрезультативнішим гравцем Лейкерс

Нагадаємо, ЛеБрон Джеймс – триразовий чемпіон НБА у складі Майамі і Клівленда.

Про те, що ЛеБрон Джеймс стане одноклубником українця Святослава Михайлюка у Лейкерс стало відомо на початку липня.

Фото: Los Angeles Lakers.

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