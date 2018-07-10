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Реакція Вукоєвіча на штраф від ФІФА

Екс-футболіст київського Динамо Огнєн Вукоєвіч закликав не політизувати його висловлювання на підтримку України після перемоги збірної Хорватії над Росією у чвертьфіналі ЧС з футболу 2018 року.

Огнєн Вукоєвіч

Про це Огнєн Вукоєвіч заявив у коментарі OBOZREVATEL.

– Я сам заплачу штраф. Не хочу нікого іншого втягувати в цю ситуацію. Хочу вирішити її сам. Я знаю, що нічого поганого сказати не хотів. У ФІФА до мене жодних претензій немає. Спасибі всім за підтримку, – сказав представник Динамо.

Вукоєвич також подякував київському клубу за можливість працювати на мундіалі.

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– Мене взагалі не цікавить політика. Я футбольна людина, мене цікавить тільки спорт. Хотів би подякувати Динамо та Ігорю Суркісу, оскільки він відпустив мене на чемпіонат світу зі збірною Хорватії, незважаючи на те, що у мене діючий контракт із клубом.

Після ЧС-2018 я повертаюся в Динамо, у мене буде багато роботи, тому що відкрилося трансферне вікно. Врешті, на нас чекає матч за Суперкубок України з Шахтарем, – резюмував Вукоєвіч.

Раніше стало відомо, що дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футболу оштрафував Огнєна Вукоєвіча за “неспортивну поведінку”.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

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