Секс-символ Криштіану Роналду: шлях від міліровки до канадки

Легендарний форвард збірної Португалії і мадридського Реала Кріштіану Роналду перейшов до Ювентуса. Факти ICTV вирішили відстежити історію іміджу прославленого футболіста: від його дитинства і до сьогодні.

Португальський нападник Кріштіану Роналду пішов з Реала в туринський Ювентус.

Факти ICTV згадують, як змінювався імідж одного з найкращих футболістів сучасності, починаючи з юних років.

1990 рік. Роналду 5 років.

1995 рік Роні 10 років. Він вже футболіст, який підписав контракт із Насьоналом (Мадейра).

1997 рік. 12-річний Криштіану відмінно проявив себе в Насьоналі й пройшов відбір до академії лісабонського Спортинга.

2001 рік. Роналду – 16! Юний тінейджер за сезон пройшов команди всіх віків і встиг дебютувати за основу зелено-білих!

2002 рік. Юнацький Чемпіонат Європи до 17 років. Роналду з одним із найкращих гравців тієї першості Артемом Мілевським. Як же по-різному склалася кар’єра цих двох виконавців…

2003 рік. 18-річний Роналду підписав контракт із Манчестер Юнайтед!

2008 рік. 23-річний португалець виграє свою першу Лігу чемпіонів й отримує Золотий м’яч.

2010 рік. Роналду переходить у мадридський Реал у статусі зірки світового футболу за рекордні на той час 93,4 млн євро.

2011 рік. У перший рік перебування в Мадриді Роналду виграє другу Золоту бутсу і стає володарем Кубка Іспанії.

2012 рік. Португалець у складі Реала бере золото чемпіонату Іспанії (між іншим, досі воно залишається єдиним).

2013 рік. Про гучний роман Кришті та російської моделі Ірини Шейк, незважаючи на їх розставання, говорять досі. Кажуть, що Шейк пропіарилася на імені португальця, але сама дівчина, звичайно ж, все спростовує.

2014 рік. CR7 здобуває другу ЛЧ і ще купу європейських трофеїв, типу Суперкубка УЄФА і клубного чемпіонату світу.

2015 рік. Єдиний сезон, коли Роналду пролетів повз касу… Тобто повз всі трофеї.

2016 рік. Головна перемога Криштіану на рівні збірних. Португалець вперше став чемпіоном Європи.

2017 рік. Роналду у п’яте став володарем Золотого м’яча й утретє найкращим футболістом світу за версією ФІФА.

Варто відзначити, що Роналду очолює список найбільш високооплачуваних футболістів світу 2017 року за версією американського журналу Forbes.

Дохід 32-річного португальського футболіста видання оцінило у $93 млн, з яких $58 млн припадали на зарплату і бонуси в Реалі.

У 2009 році португалець став обличчям Armani замість Девіда Бекхема. Приблизно з того ж часу Роні співпрацює з виробником моторних масел Castrol, а кілька останніх років представляє годинний бренд Tag Heuer. Серед інших партнерів Роналду – шампуні Clear, авіакомпанія Emirates, харчові добавки Herbalife, напої Soccerade, онлайн гра в покер PokerStars, мережа фастфуду KFC.

Нагадаємо, Роналду завів цапову борідку до кінця ЧС-2018.