Що такого сказали Віда та Вукоєвич? Все, що треба знати про “хорватський скандал” на ЧС

Збірна Росії поступилася Хорватії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018 року. В основний і додатковий час зустрічі команди обмінялися голами – 2:2, а в серії пенальті фортуна була на боці підопічних Златко Даліча – 4:3.

Після матчу колишній екс-гравець збірної Хорватії та київського Динамо, а нині скаут картатих Огнєн Вукоєвич записав відео, на якому його одноклубник Домагой Віда кричить Слава Україні! Сам Вукоєвич сказав, що ця перемога для Динамо та України, а потім додав Хорватія, вперед! Відео хорвати записали для особистого листування, але журналіст Андрій Шахов злив його в загальний доступ.

На наступний день після публікації відео ФІФА відкрила дисциплінарну справу і винесла попередження лише Віді. Вукоєвич на той момент уникнув покарання від ФІФА, тому що не входив в офіційний штаб гравців і тренерів, а приїхав одним з членів делегації. Однак, Хорватський футбольний союз став чекати і відреагував – Огнена Вукоєвича звільнили з посади помічника тренера збірної Хорватії та відрахували зі складу делегації. Також футболіста позбавили акредитації на турнірі.

На офіційному сайті ХФС також було розміщено вибачення Вукоєвича за відзняте відео.

Після матчу у коментарі кореспонденту Sport.ru Домагой Віда пояснив дане відео, як жарт. “Ніякої політики. Це жарт”.

Реакція у Російській Федерації на відео була миттєвою, щойно його розширили у мережі.

Російські ЗМІ рясніли провокативними заголовками, а російські юзери не втомлювалися поливати брудом підопічних Златко Даліча та бажати їм поразок на турнірі. Ми зібрали найгучніші вислови російського політикуму, зірок та спортсменів.

Влада і політики

– Це був виклик, це була провокація. Зауважте, за весь час чемпіонату нічого такого не було – ніхто, крім хорватів собі такого не дозволяв. Тільки хорвати. Тішуся з того, що ніколи не вболівав за хорватів, тому що вони завжди були зрадниками нашого слов’янського світу, – заявив член Ради Федерації Франц Клінцевич.

– Це не наше питання. Гра була чесною – і це головне, тут зараз не про політику, а про футбол. Російська збірна програла Хорватії. І ми вітаємо і російську збірну, яка показала блискучу гру, і Хорватію, яка йде далі, – зазначив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

– Це справа ФІФА і її комітету. Якщо вони вважатимуть за необхідне і потрібне, то вони порушать справу і покарають цього гравця. Якщо ні, значить, ні. Це не в нашій з вами компетенції, – сказав заступник голови Держдуми Ігор Лєбєдєв.

Зірки та спортсмени

– Вукоєвич грав у мене в київському Динамо в 2010 році. Я не бачив у нього схильностей політика. Взагалі, хлопець дуже хороший. Але те, що він заявив… Я навіть уявити не міг, що людина може висловити будь-яку перемогу як політичну. Я вважаю, що це неправильно, – сказав екс-коуч Динамо Валерій Газзаєв.

– Я думаю, що ми теж можемо зі спокійною совістю кричати такі слова. Слава Україні, її всі люблять, що ж поганого в цьому. Не потрібно там шукати політичний підтекст. Головне, щоб цей крик їм допоміг у півфіналі, – прокоментував російський актор Михайло Боярський.

– Я думаю, якщо б він таке відео виклав до матчу, то через нього можна було б дискваліфікувати всю команду чи його самого як гравця, тому що він політизував ситуацію. Якби він до матчу вигукнув Слава Україні, то шансів на перемогу в них було б нуль, наші б їх просто розірвали, – сказав музичний продюсер Йосиф Пригожин.

Російський боксер Денис Лєбєдєв написав, як зміг у соцмережі Instagram: “Віда – хорватський півник”.

Одіозний російський коментатор Василь Уткін так прокоментував ситуацію: “Зрештою, нічого принизливого про Росію Віда не сказав, а його відношення – це його ставлення. Але я не припиню своїх симпатій до збірної Хорватії через одного дов***ба.”

Колега Уткіна по цеху Олексій Андронов навпаки вступився за Віду.

– Я дивлюся, тут знову “деяке нерозуміння”, відомі сайти вже мені підтримку Віди приписують. Російським по-білому: політичні акції і жести – це неправильно. Але за це відео з роздягальні, як і за орла – не можна дискваліфікувати. Крапка!, – написав Андронов у Twitter.

Британські топ-ЗМІ розцінили висловлювання Віди Слава Україні як “націоналістичне”. Намагалися роздути скандал, домагаючись дискваліфікації, адже саме з Хорватією англійці зустрінуться в півфіналі ЧС-2018. Посольство України у Великій Британії роз’яснило представникам медіа, що Слава Україні! – це патріотичний вираз.

– Ми хотіли б нагадати The Sun та Independent, що Слава Україні означає Glory to Ukraine – патріотичний вираз на кшталт Нехай живе Франція, Нехай живе Королева, Нехай Польща буде Польщею. Чи ви будете називати тих, хто повторює ці фрази націоналістами і освистувати їх?,– наголосили дипломати.

Німецький журналіст Bild Юліан Ріпке різко розкритикував функціонерів ФІФА за негативну реакцію на відео та звістку про можливу дискваліфікацію Віди.

– Автократичний режим, який вбив 2 млн українців в 2014 році і досі вбиває щодня, може приймати чемпіонат світу з футболу. Але гравець чемпіонату світу, який говорить Слава Україні, стикається з дискваліфікацією за це. ФІФА, ви огидні!, – написав Репке у своєму Twitter.

– Завжди вважав, що спорт та політика не мають поєднуватися. Але це відео насправді і є тим, що називається солідарністю. А грали хорвати супер!, – написав у своєму Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

– Пишаюся моєю країною Україною та нашими людьми. Пишаюся гаслом Слава Україні і вдячний людям з інших країн, які використовують його з повагою до моєї країни, – написав у Twitter фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.

I am proud of my country #Ukraine! I am proud of our people! I am proud of our slogan #GlorytoUkraine and grateful to people from other countries who use it with respect to my country! Слава Україні!

