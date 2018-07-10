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Слава Україні! Glory to Ukraine! Українці обвалили рейтинг ФІФА у Facebook

Рейтинг сторінки ФІФА у Facebook сильно обвалився після того, як 150 тисяч осіб поставили їй оцінку в 1 зірку.

Українці після засудження ФІФА відео, на якому після перемоги над збірною Росії хорватські екс-динамівці Домагой Віда та Огнен Вукоєвич виголошують фразу “Слава Україні”, обвалили рейтинг організації у соцмережі Facebook.

Українські користувачі масово ставлять негативні оцінки (1 зірка) зі словами “Слава Україні” або “Glory to Ukraine!”. Флешмоб розпочався вчора і наразі вже 150 тисяч осіб надали негативну оцінку Міжнародній федерації футболу.

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Таким чином, за короткий період часу рейтинг впав до 1,4 зірок із п’яти.

Нагадаємо, після перемоги Хорватії над Росією у серії пенальті у мережу потрапив ролик, на якому Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огненом Вукоєвичем викрикнули гасло Слава Україні.

Пізніше ФІФА оштрафувала Вукоєвича за підтримку України, а Віді лише пригрозила штрафом.

Фото: Редрік Шухарт, dynamo.kiev.ua

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