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Слава Україні! Матеус підтримав Віду і Вукоєвича

Колишній нападник Дніпра Матеус підтримав екс-гравців Динамо – хорватів Огнєна Вукоєвича і Домагоя Віду.

Бразилієць записав відео з гаслом Слава Україні!

– Давай, давай, Хорватія! Слава Україні! Успіхів! – сказав футболіст.

Читайте:  Слава Україні! Це перемога за Динамо і Україну – футболісти Хорватії

 

Нагадаємо, після перемоги Хорватії над Росією у 1/4 фіналу ЧС-2018 хорвати Вукоєвич і Віда сказали Слава Україні!, після чого послідував міжнародний скандал.

Фото: ФК Дніпро.

Відео: Вікторія Балас/twitter

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