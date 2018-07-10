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Віда записав нове відео і знову прокричав Слава Україні!

У мережі з’явилося нове відео з захисником збірної Хорватії Домагоєм Відою, який говорить гасло “Слава Україні!”.

Відео виклали на каналі Ультрас Динамо в YouTube.

На цей раз у кадрі з Відою з’явився Івіца Оліч – колишній гравець збірної Хорватії, який зараз входить до тренерського штабу національної команди.

Крім “Слава Україні” Віда також говорить “Белград, гори”.

Де і коли знято відео невідомо, але в YouTube його виклали 9 липня.

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При цьому в описі до відео написано: “Хорвати святкують перемогу над Росією”.

Нагадаємо, після перемоги Хорватії над Росією у серії пенальті у мережу потрапив ролик, на якому Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огненом Вукоєвичем викрикнули гасло Слава Україні.

Фото: HNS

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