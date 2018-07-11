Де дивитися Хорватія — Англія

Пряму трансляцію поєдинку 1/2 фіналу ЧС-2018 між збірними Хорватії та Англії покаже телеканал Інтер.

11 липня о 21.00 на стадіоні Лужники у Москві, в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Хорватії зустрінеться зі збірною Англії.

Переможець цієї пари у фіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з Францією, який відбудеться 15 липня.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: England.