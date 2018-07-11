PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Хорватія — Англія: букмекери назвали фаворита/

Хорватія — Англія: букмекери назвали фаворита

Хорватія зустрінеться з Англією в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Хорватії 11 липня у Москві на стадіоні Лужники в рамках 1/2 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Англії.

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Гарета Саутгейта.

Успіх хорватів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 3,60. Успіх англійців складає – 2,33. На нічию дають – 3,10.

Читайте: Де дивитися Хорватія — Англія Що такого сказали Віда та Вукоєвич? Все, що треба знати про "хорватський скандал" на ЧС Франція обіграла Бельгію і вийшла у фінал ЧС-2018

Переможець пари 15 липня у фіналі ЧС зійдеться з Францією.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: HNS | CFF.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка