Хорватія — Англія: букмекери назвали фаворита

Хорватія зустрінеться з Англією в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Хорватії 11 липня у Москві на стадіоні Лужники в рамках 1/2 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Англії.

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Гарета Саутгейта.

Успіх хорватів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 3,60. Успіх англійців складає – 2,33. На нічию дають – 3,10.

Переможець пари 15 липня у фіналі ЧС зійдеться з Францією.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: England, HNS | CFF.