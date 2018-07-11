Хорватія — Англія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Хорватія — Англія на Фактах ICTV у середу, 11 липня, о 21:00.

11 липня у Москві на стадіоні Лужники в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу зійдуться збірні команди Хорватії та Англії.

Хорвати на груповому етапі здобули перемоги над Нігерією, Аргентиною та Ісландією, а от у у плей-офф картаті поки не обігрували суперників в основний час. Дві крайні зустрічі закінчувалися нічийним результатом в основний та доданий час і гра переходила в серію післяматчевих пенальті, де хорвати були точнішими за суперників.

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Англії теж випала честь пробивати пенальті у плей-офф. На стадії 1/8 фіналу леви перестріляли Колумбію. А на груповому етапі підопічні Гарета Саутгейта святкували дві перемоги над Тунісом та Панамою. Однак перша сходинка в групі була за Бельгією, яка у третій грі переграла англійців. Є думка, що це був спланований хід, аби отримати легшу сітку у плей-офф до фіналу. У чвертьфіналі представники Туманного Альбіону тріумфували над шведами і вийшли до 1/2 фіналу ЧС вперше з 1990 року.

Цікаві факти

Хорватія стала другою командою в історії ЧС, якій вдалося двічі виграти в серії пенальті на одному Мундіалі. Раніше це вдалося Аргентині у 1990 році (обіграли Югославію та Італію).

На Мундіалі команди досі не перетиналися, а ось на Євро 2004, на стадії групового етапу англійці були сильнішими за хорватів 4:2.

Всього суперники зустрічалися 8 разів і лише у двох випадках перемогу святкували балканці.

Для Хорватії це буде другий півфінал чемпіонату світу в історії, для Англії – третій.

Кадрова ситуація

У хорватів через травму коліна вибув Шиме Врсальку, яку отримав у матчі з Росією. Ушкодження має і Даніель Субашич. Під питанням участь захисника Ліверпуля Деяна Ловрена. Це все гравці основного складу.

У англійців простіша ситуація. Травмований резервіст Джеймі Варді. А основний опорник Джордан Хендерсон через пошкодження сухожилля перебуває під питанням.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Гарета Саутгейта. Успіх хорватів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 3,60. Успіх англійців складає – 2,33. На нічию дають – 3,10.

Прогноз Фактів ICTV

Хорватія – Англія – 0:1.