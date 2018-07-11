Роналду написав прощального листа Реалу – у Мадриді відповіли

Криштіану Роналду, який перейшов з Реала в Ювентус написав листа мадридським вболівальникам вершкових.

Португальський форвард Кріштіану Роналду, який перейшов з Реала в Ювентус, написав листа вболівальникам мадридського клубу. Про це повідомив офіційний сайт Реалу.

“Роки в Реалі і Мадриді, можливо, були найщасливішими в моєму житті. До клубу і міста у мене є тільки величезна подяка. Я хочу подякувати всім за любов, яку я отримав.

Тим не менш, я вважаю, що настав час відкрити новий етап в моєму житті. Саме тому я попросив клуб відпустити мене. Прошу всіх вболівальників зрозуміти мене.

Фанати були неймовірні всі ці дев’ять років. Це були унікальні дев’ять років. Це був захоплюючий час. У мене були чудові товариші по команді. Разом ми виграли три Ліги чемпіонів поспіль і чотири – за п’ять років. І завдяки їм я виграв чотири Золоті м’ячі і три Золоті бутси. Весь цей час я був у великому клубі.

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Реал Мадрид підкорив моє серце і мою сім’ю, тому я хочу подякувати вам: клубу, президенту, директорам, партнерам, лікарям, фізіотерапевтам та всім працівникам.

Я багато розмірковував і знаю, що настав час для нового циклу. Я йду, але ця форма і Сантьяго Бернабеу будуть залишатися зі мною, де б я не був. Спасибі всім і, як і в перший раз на стадіоні 9 років тому, я кажу, – Hala Madrid”, – заявив Роналду.

У відповідь Реал опублікував прощальний ролик, у якому пригадав найяскравіші моменти Криштіану Роналду у Мадриді.

За дев’ять сезонів в складі Реала Роналду забив 450 голів та віддав 119 результативних передач в 438 матчах.

Він чотири рази виграв Лігу чемпіонів, три рази – клубний чемпіонат світу, по два рази став переможцем чемпіонату Іспанії, Кубку Іспанії, Суперкубку Іспанії та Суперкубку УЄФА.

Нагадаємо, 10 липня Роналду перейшов з мадридського Реала в туринський Ювентус.

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.

Відео: Real Madrid C.F.