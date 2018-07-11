Ярмоленко перейшов у Вест Гем – офіційна заява

Боруссія Дортмунд оголосила про трансфер Андрія Ярмоленка у Вест Гем Юнайтед.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко перейшов з дортмундської Борусії в англійський Вест Гем Юнайтед. Про це повідомили офіційні сторінки обох клубів.

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Хавбек підписав угоду з лондонським клубом на 4 роки з можливістю пролонгування ще на рік.

За неофіційною інформацією, сума трансферу склала £22 млн. (€24,9 млн).

Welcome to West Ham, Andriy Yarmolenko! pic.twitter.com/PdcD7olW14 — West Ham United News (@WestHam_fl) 11 июля 2018 г.

У минулому сезоні у різних турнірах Ярмоленко зіграв за Борусію 26 матчів, забив 6 голів та зробив 3 результативні передачі.

Британський журналіст Піт О’Рурк у Twitter також повідомив, що Ярмоленко напередодні попрощався зі своїми одноклубниками з Дортмунда.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня з’явилася інформація, що Боруссія дозволила українському футболісту Андрію Ярмоленку вести переговори про трансфер.

Фото: West Ham United.