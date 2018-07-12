Де і коли дивитися бій Усик — Гассієв

Пряму трансляцію бою між чемпіоном за версією WBO та WBC Олександром Усиком і володарем поясів IBF та WBA Муратом Гассієвим вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер 21 липня.

Бій Усик – Гассієв відбудеться у 21 липня у Москві.

Фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії пройде на арені спорткомплексу Олімпійський.

Підтримати нашого чемпіона за версіями WBO та WBC можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Інтер.

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Крім того, поєдинок у Москві покаже російський телеканал Матч ТВ.

Також текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна буде подивитися на Фактах ICTV.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що фінальний поєдинок Всесвітньої суперсерії з боксу між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим пройде в Москві.