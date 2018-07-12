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Фанат Вест Гема придумав для Ярмоленка кричалку

Уболівальники Вест Гема тепло приймають Андрія Ярмоленка.

Один із уболівальників Вест Гема розмістив в інтернеті кричалку, яку він склав спеціально для Андрія Ярмоленка, який сьогодні приєднався до його улюбленого клубу.

У ній, зокрема, стверджується, що Ярмоленко навіть кращий, ніж Шевченко.

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Нагадаємо, Факти ICTV підібрали 7 фактів про новий клуб українця – Вест Гем.

Фото: whufc.com

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