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Крутий трек українських діджеїв на слова Домагоя Віди

Українські діджеї Fatan & Forlen записали трек зі словами футболіста збірної Хорватії Домагоя Віди “Слава Україні!”.

Українські діджеї Fatan & Forlen записали трек зі словами захисника збірної Хорватії Домагоя Віди “Слава Україні!”.

Читайте: Що такого сказали Віда та Вукоєвич? Все, що треба знати про “хорватський скандал” на ЧС

У треку музиканти використали слова екс-футболіста Динамо “Давай, давай!” та українське патріотичне гасло.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над Росією Огнєн Вукоєвич разом з Домагоєв Відою записали відео зі словами Слава Україні!. Пізніше Віда вибачився за свої слова перед росіянами.

Фото: Vladyslav Moskovenko Dreamstime.com

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