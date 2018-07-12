Англійський Ліверпуль оригінально представив третій комплект форми на сезон 2018/19.
Ліверпуль на своєму офіційному сайті представив третій комплект форми на сезон 2018/19.
Читайте: Палаюча форма Ліверпуля, від якої не відвести погляд
Комплект форми мерсисайдців білого кольору з темними візерунками і сірими вставками на плечах. Воротарський комплект має яскраво-рожевий відтінок.
Ліверпуль представив третій комплект форми за допомогою комп’ютерної гри / 3 фотографии
Представили форму мерсисайдці у креативний спосіб, за допомогою футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019, який вийде наприкінці серпня цього року.
Відзначимо, що у минулому сезоні Ліверпуль посів в АПЛ 4-у сходинку, а у Лізі чемпіонів дійшов до фіналу турніру, де поступився мадридському Реалу.
Фото і відео: Liverpool FC.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+