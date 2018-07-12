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Ліверпуль представив третій комплект форми за допомогою комп’ютерної гри

Англійський Ліверпуль оригінально представив третій комплект форми на сезон 2018/19.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті представив третій комплект форми на сезон 2018/19.

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Комплект форми мерсисайдців білого кольору з темними візерунками і сірими вставками на плечах. Воротарський комплект має яскраво-рожевий відтінок.

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Ліверпуль представив третій комплект форми за допомогою комп’ютерної гри / 3 фотографии

Представили форму мерсисайдці у креативний спосіб, за допомогою футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019, який вийде наприкінці серпня цього року.

Відзначимо, що у минулому сезоні Ліверпуль посів в АПЛ 4-у сходинку, а у Лізі чемпіонів дійшов до фіналу турніру, де поступився мадридському Реалу.

Фото і відео: Liverpool FC.

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