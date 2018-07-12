Марсело зворушливо “провів” Роналду в Ювентус

Захисник мадридського Реала Марсело звернувся до свого колишнього одноклубника – португальського нападника Кріштіану Роналду, який перейшов у туринський Ювентус.

– Клянуся, я не думав, що цей день колись настане! Але ніщо в цьому житті не вічне. Сподіваюся, ти будеш щасливий під час своєї нової подорожі, – написав Марсело в своєму Instagram.

Він також зазначив, що за 9 років, проведених разом, багато що почерпнув у Кріштіану, захопився його відданістю і сказав, що сумуватиме за його надихаючими промовами, прагненням до перемоги і ставленням до молодих спортсменів.

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– Пишаюся тим, що грав із тобою, – не тільки тому, що ти найкращий футболіст, але і тому, що ти неймовірна людина. Коли я завершу кар’єру, сидітиму в барі, питиму, розповідатиму історії і показувати усі наші фотографії, – заявив Марсело.

Публикация от Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) 12 Июл 2018 в 12:22 PDT



Нагадаємо, 10 липня Роналду перейшов з мадридського Реала в туринський Ювентус.