Англійці виснажені, а в Бельгії “золоте покоління” гравців – експерт

Журналіст Володимир Мула поділився очікуваннями від матчу за третє місце на ЧС-2018 Бельгія – Англія.

Спортивний журналіст Володимир Мула поділився з Фактами ICTV очікуваннями від матчу за третє місце на чемпіонаті світу 2018 між Бельгією та Англією та дав свій прогноз.

Далі пряма мова:

Фінал був надзвичайно близько, проте – не склалося. У середу ввечері хлопці Гарета Саутгейта на 109 хвилині матчу з уже такими рідними для кожного українця хорватами остаточно втратили можливість дістатися фіналу чемпіонату світу. Востаннє біло-червоні грали там у далекому 1966 році – коли стали чемпіонами. І опісля – жодного разу не підіймалися вище четвертого місця світової футбольної першості.

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Молоді та “голодні” до перемог бельгійці, які своєю грою на Мундіалі закохали у себе чи не усю журналістську спільноту, у першому півфіналі ЧС-2018 виявилися слабшим за французів. Як і в матчі Хорватія – Англія пропустили першими, проте якщо картаті таки змогли переломити хід поєдинку та вийти у фінал чемпіонату, то Феллаїні & Co відквитати бодай один м’яч так і не змогли.

Таким чином, саме бельгійці з англійцями розіграють між собою бронзовий комплект медалей чемпіонату світу 2018, зігравши в матчі за третє місце.

Для англійців це буде матч престижу.

Гарі Кейн разом із колегами точно докладуть усіх сил, аби реабілітуватися за, здавалося б, нелогічний програш хорватам. До того ж, “свіжа рана” від бельгійців на груповій стадії до цих пір кровоточить та слугує подразником для родоначальників футболу.

“Звичайно, ми не продемонстрували тієї гри, у яку хоче грати кожна команда на чемпіонаті світу. У нас є два дні на підготовку до наступного матчу. І це буде непросте завдання – витягнути хлопців із психологічної ями, у яку ми всі потрапили” – наводить слова Гарета Саутгейта англійська преса.

І побоювання наставника збірної Англії таки має під собою доволі міцне підґрунтя. Підопічні Роберто Мартінеса уже обігрувати цю саму Англію на цьому ж чемпіонаті світу у третьому турі групової стадії два тижні тому.

До того ж, бельгійці не витрачали сили у екстра-таймах півфіналу та мали на один день більше для відновлення.

Таким чином Дембеле, Компані та Мертенс точно виглядатимуть “свіжішими” за Тріпп’є, Янга та Кейна.

І хоча статистика особистих протистоянь таки на стороні Англії (три перемоги, одна поразка, дві нічиї) – фактор забитого м’яча грає на руку саме бельгійцям. Тож “золоте покоління” червоних дияволів має усе, аби здобути для країни нове найвище досягнення на чемпіонатах світу.

Прогноз: перемога Бельгії із різницею у один м’яч у основний час.

Нагадаємо, у півфіналі ЧС з футболу Франція обіграла Бельгію, а Хорватія вирвала перемогу в Англії.

Фото: England.