PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Бельгія виграла Англію та посіла 3-є місце на ЧС-2018/

Бельгія виграла Англію та посіла 3-є місце на ЧС-2018

Збірна Бельгії стала бронзовим призером чемпіонату світу з футболу 2018 року.

У матчі за третє місце в суботу бельгійці обіграли з рахунком 2:0 команду Англії.

На четвертій хвилині рахунок у матчі відкрив Томас Меньє, а на 82-й хвилині капітан бельгійців Еден Азар закріпив перевагу своєї команди.

До цього максимальним результатом збірної Бельгії на чемпіонатах світу було 4-е місце в 1986 році. Також Бельгія була другою на чемпіонаті Європи 1980 року і третьою на ЧЄ-1 972.

Читайте: Фанат Вест Гема придумав для Ярмоленка кричалку

Нагадаємо, 15 липня 2018 року о 18:00 на стадіоні Лужники у Москві відбудеться фінал ЧС-2018.

Фото: twitter/ belgianfootball

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка