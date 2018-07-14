Бельгія виграла Англію та посіла 3-є місце на ЧС-2018

Збірна Бельгії стала бронзовим призером чемпіонату світу з футболу 2018 року.
У матчі за третє місце в суботу бельгійці обіграли з рахунком 2:0 команду Англії.
На четвертій хвилині рахунок у матчі відкрив Томас Меньє, а на 82-й хвилині капітан бельгійців Еден Азар закріпив перевагу своєї команди.
До цього максимальним результатом збірної Бельгії на чемпіонатах світу було 4-е місце в 1986 році. Також Бельгія була другою на чемпіонаті Європи 1980 року і третьою на ЧЄ-1 972.
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Нагадаємо, 15 липня 2018 року о 18:00 на стадіоні Лужники у Москві відбудеться фінал ЧС-2018.
Фото: twitter/ belgianfootball
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