Бій Усик – Гассієв під загрозою зриву: Росія погрожує судом

Команда Олександра Усика чекає на те, що приймаюча сторона виконає взяті на себе зобов’язання.

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов погрожує українському чемпіону WBC і WBO у важкій вазі Олександру Усику (14-0, 11 КО) судовим позовом, якщо той зірве запланований на 21 липня в Москві фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) проти чемпіона WBA і IBF росіянина Мурата Гассієва (26-0, 19 КО).

– Контракти боксерів з WBSS досить жорсткі, тому зрив бою однієї зі сторін може мати серйозні наслідки, зокрема, суди. На організацію бою вже витрачено пристойну кількість коштів. Але по факту це вже зона відповідальності WBSS, і тільки з ними можна вести переговори. Ну, а порушення домовленостей і наступні розгляди можуть вплинути на кар’єру Усика, – заявив Кремльов, пише ТАСС.

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Раніше менеджер Усика, Егіс Клімас заявив, що організатори не виконують взяті на себезобов’язання, і, якщо в найближчі кілька днів ситуація не зміниться, бій буде зірваний.

– Наскільки я знаю, організатори не організували в повній мірі переліт, безпеку та проживання, а адже до бою залишається один тиждень, – цитує Клімаса BoxingScene. – Їм потрібно щось робити, якщо вони хочуть побачити нас у Москві. Переліт у Олександра запланований на понеділок. Це крайній термін (для вирішення усіх питань. – Ред.).

Як відомо, бій Усик — Гассієв запланований на 21 липня.