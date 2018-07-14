Слава Україні від Віди: ФІФА виправдала хорвата

ФІФА не застосовуватиме санкції до хорватського футболіста Віди за друге відео з гаслом “Слава Україні!”

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не стала застосовувати будь-яких штрафних санкцій проти хорватського захисника Домагоя Віди за друге відео, в якому він вимовляє гасло “Слава Україні!”.

– Після ретельного аналізу другого відео, що з’явилося в ЗМІ, глава дисциплінарного комітету дійшов висновку, що запис був зроблений до того, як на Віду були накладені санкції, – йдеться у повідомленні ФІФА, пише Інтерфакс-Україна.

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Нагадаємо, після перемоги Хорватії над Росією у 1/4 фіналу ЧС-2018 хорвати Вукоєвич і Віда сказали Слава Україні!, після чого послідував міжнародний скандал. Віда тоді отримав лише попередження. Пізніше в мережі з’явилося друге відео за участі Віди, де він вимовляє гасло “Слава Україні!”