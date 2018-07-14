PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Усик і Ломаченко заради челенджу "розібралися" з гумовим хлопцем/

Усик і Ломаченко заради челенджу “розібралися” з гумовим хлопцем

Боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко розважилися на камеру для Instagram.

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко вирішили трохи розважитися між тренуваннями.

Обидва взяли участь в челенджі з гумовим хлопцем. Цікаво, що першим випробував тренувального дядька Ломаченко. Пізніше цей трюк повторив й Усик.

Маючи “крутий” вигляд, Василь підійшов до хлопця та лише одним ударом його “вирубив”.

– Коли вони багато говорять, – підписав своє відео Ломаченко.

Читайте: Де і коли дивитися бій Усик — Гассієв

Нагадаємо, Росія погрожує Олександру Усику судовим позовом, якщо зірветься бій проти росіянина Мурата Гассієва.

Фото: Instagram

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Петро Порошенко
Автокефалію Української церкви не зупинити – Порошенко
Модріч vs Мбаппе: прогноз експертів на фінал ЧС-2018
Вибух
Вибух на базі відпочинку на Донеччині, є постраждалі
Франція – Хорватія. Онлайн-трансляція матчу
Шахта на Донбасі
Гроза знеструмила шахту на Донбасі – під землею 90 гірників
У Коблево побили нацгвардійця
У нічному клубі Коблевого побили і пограбували нацгвардійця – ЗМІ
Топ-8 фейлів російського чемпіонату світу з футболу
Дональд Трамп
Всі хочуть мене! Трамп буде балотуватися на другий термін
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка