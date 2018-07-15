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Де дивитися Франція — Хорватія

Пряму трансляцію поєдинку фіналу ЧС-2018 між збірними Франції та Хорватії покаже телеканал Інтер.

Франція і Хорватія зустрінуться 15 липня о 18.00 на стадіоні Лужники в Москві, в рамках фіналу чемпіонату світу з футболу.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Читайте: Збірна Хорватії обіграла Англію та вийшла у фінал ЧС Франція обіграла Бельгію і вийшла у фінал ЧС-2018 На Хрещатику вивісили прапори Хорватії

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: cff.hr, Twitter/equipedefrance

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