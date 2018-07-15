Франція – Хорватія: букмекери назвали фаворита

Франція зустрінеться з Хорватією у фіналі чемпіонату світу з футболу.
Франція і Хорватія зустрінуться 15 червня Москві на стадіоні Лужники в фіналі ЧС-2018.
На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці французької команди.
Так, компанія bet365 приймає ставки на перемогу “триколірних” із коефіцієнтом 1,94, а на “шашкових” – 5,2. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,3.
Їхні колеги з William Hill приблизно такої ж думки – на тріумф Франції можна поставити з коефіцієнтом 1,85, а на перемогу Хорватії – 5,0.
До слова, Факти ICTV писали, де дивитися фінал ЧС 2018 Хорватія – Франція.
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