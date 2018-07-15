Франція – Хорватія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Франція — Хорватія на Фактах ICTV у неділю, 15 липня, о 18:00.

Франція та Хорватія зійдуться у двобої 15 липня у Москві на стадіоні Лужники – Чемпіонат світу 2018 з футболу підійшов до фіналу.

Шлях до фіналу

Хорвати пройшли увесь чемпіонат до фіналу без поразок. На груповому етапі вони перемогли Нігерію, Аргентину та Ісландію. Одразу в плей-оф картаті два тури поспіль не могли обіграти суперників в основний час. Зустрічі проти Данії в 1/8 та Росії в 1/4 закінчувалися нічийним результатом в основний та доданий час і гра переходила в серію післяматчевих пенальті, де хорвати були точнішими за суперників. У півфіналі Хорватія перемогла збірну Англії.

Збірна Франції заробила путівку в фінал, обігравши в півфіналі Бельгію – 1:0. Усього на рахунку Франції в рамках поточного розіграшу Чемпіонату світу одна нічия – 0:0 зі збірною Данії. Усі інші матчі французи виграли.

Трофеї

Франція єдиний раз ставала чемпіоном світу в 1998 році. На мундіалі 2006 французи поступилися збірній Німеччини у фіналі. Також на рахунку французів два третіх місця – в 1958 і 1986, а також четверте – в 1982 році.

Найкращий виступ Хорватії на Чемпіонатах світу до цього року – третє місце в 1998 році.

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Дуелі

Раніше команди двічі грали між собою в офіційних матчах. У півфіналі ЧС-1998 Франція домоглася вольової перемоги з рахунком 2:1, а потім стала переможцем турніру. На Євро-2004 французи і хорвати зіграли внічию 2: 2 у матчі групового етапу. У підсумку Франція вийшла в плей-оф, а хорвати не зуміли подолати групу.