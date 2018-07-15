Франція обіграла Хорватію і стала чемпіоном світу з футболу

Збірна Франції у фіналі ЧС-2018 обіграла збірну Хорватії з рахунком 4:2.

Франція – Хорватія – 4:2.

Голи: Манджукич (автогол), Перішич, Грізманн, Погба, Мбаппе, Манджукич.

Франція: Льоріс, Павал, Варан, Юмтіті, Ернандес, Погба, Канте (Нзонзі), Матюїді (Толіссо), Грізманн, Жиру (Фекір), Мбаппе.

Хорватія: Субашич, Врсалько, Віда, Ловрен, Стрініч (Пьяца), Брозовіч, Модрич, Ракітіч, ​​Ребіч (Крамаріч), Перішич, Манджукич.

У першому таймі фіналу ЧС удача одразу посміхнулася французам. Не пробивши жодного разу по воротах, збірна Франція все ж вийшла вперед на 18 хвилині. Допоміг своєму супернику Манджукич. Після подачі Грізманна Манджукич виграв верхову боротьбу у власному штрафному майданчику, але в підсумку зрізав м’яч у власні ворота.

Через 10 хвилин “картаті” відігралися. Домагой Віда віддав передачу, адресатом якої був Перішич і той завдав результативного удару з меж штрафного. Уго Льоріс не міг із ним впоратися через рикошет. 1: 1.

Французи змогли піти на перерву з перевагою. Тут знову допомогли хорвати, зігравши рукою у штрафному. Пенальті реалізував Грізманн на 38-й хвилині.

У другому таймі голи продовжили сипатися на радість уболівальникам. Уже до 65-ї хвилини Франція збільшила перевагу до 4:1. Забивали Погба і Мбаппе на 59-й і 65-й хвилині відповідно.

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Після цього воротар французів Льоріс повернув у матч інтригу, коли грубо помилився і просто подарував Манджукичу гол (69-а хвилина).

Проте, як би не намагалася команда Хорватії, забити більше у них не вийшло.

Найкращим гравцем матчу названо Антуана Грізманна.

Нагадаємо, Факти ICTV вели онлайн-трансляцію матчу Франція — Хорватія, де можна подивится відео голів.

Фото: Getty Images