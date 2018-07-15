Krefel поверне покупцям гроші за телевізори. Як це пов’язано з перемогою Бельгії

Мережа магазинів техніки Krefel пообіцяла повернути покупцям 100% грошей, заплачених за телевізори, якщо збірна Бельгії на чемпіонаті світу заб’є 15 або більше голів. Команда вже забила 16.

Krefel почала виплати клієнтам, які брали участь в її рекламній акції. Компанія запустила її ще у травні.

NOUS L’AVONS FAIT! Nos diables ont marqué plus de 15 goals lors de la Coupe du Monde en Russie ! Cela veut dire que nous allons rembourser des milliers de clients qui ont acheté une télévision ! pic.twitter.com/0BVckcjeBQ — Krëfel (@Krefel) 14 июля 2018 г.

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар з іронією написав компанії у Twitter “Вибачте!”. Krefel у відповідь подякувала футболістам за перемогу і за те, що вони змусили їх виплачувати тисячам покупцям гроші назад.

До слова, до матчу за третє місце у Бельгії було 14 голів. У ньому вона перемогла Англію з рахунком 2:0.

Про акцію знали принаймні деякі футболісти збірної Бельгії. У всякому разі, Дріс Мертенс казав, що його друзі купили телевізор у Krefel, і він постарається зробити так, щоб вони отримали його безкоштовно.

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