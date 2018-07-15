Модріч vs Мбаппе: прогноз експертів на фінал ЧС-2018

Журналіст Дмитро Поворознюк та екс-гравець збірної України Володимир Єзерський поділилися очікуваннями від фінального матчу ЧС-2018.

Дмитро Поворознюк – спортивний журналіст.

У фіналі зустрічаються дві найуніверсальніші та найзбалансованіші команди турніру.

У Франції слабких сторін практично не було. Дешам – це той тренер, який класно реагував на усе, що відбувалося на полі. Також Les Blues мають Мбаппе – зірку номер один цього чемпіонату світу. Це гравець, якого називають наступним володарем Золотого м’яча.

У свою чергу хорвати вже зустрічалися з командами, які більш рейтингові, більш зіркові та перемагали. Збірна Хорватії може бути сильнішою за збірну Франції, по-перше, за рахунок найдосвідченішого складу, який дуже зіграний. В обоймі хорватів є Лука Модріч, якого на мою думку, можна назвати найсильнішим футболістом світу. Слабкою стороною “шашкових” може бути втома деяких гравців через екстра-тайми, які переслідували команду на турнірі.

Вважаю фаворитом матчу все ж таки французів.

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Володимир Єзерський – екс-гравець збірної України з футболу та головний тренер юнацької збірної України U-16.

На мій погляд у фіналі зустрічаються дві рівноцінні команди.

Франція – команда збалансована в усіх лініях, яка має класних гравців на усіх позиціях. Сильна сторона Франції – командна гра та оборонна ланка. Нехай французи не показують суперяскравий футбол, але досягють потрібних результатів.

У свою чергу гра Збірна Хорватії, особливо в додатковий час проти збірної Англії, вселяє оптимізм у те, що команда може грати на хорошому рівні. Звичайно, якась перевага буде у французів у фізичному плані, через те, що Модріч і Ко фактично грали більше часу за рахунок екстра-таймів. Але це впливатиме не настільки суттєво.

Однозначного фаворита назвати не можу.