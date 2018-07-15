PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Модріч vs Мбаппе: прогноз експертів на фінал ЧС-2018/

Модріч vs Мбаппе: прогноз експертів на фінал ЧС-2018

Журналіст Дмитро Поворознюк та екс-гравець збірної України Володимир Єзерський поділилися очікуваннями від фінального матчу ЧС-2018.

Дмитро Поворознюк – спортивний журналіст.

У фіналі зустрічаються дві найуніверсальніші та найзбалансованіші команди турніру.

У Франції слабких сторін практично не було. Дешам – це той тренер, який класно реагував на усе, що відбувалося на полі. Також Les Blues мають Мбаппе – зірку номер один цього чемпіонату світу. Це гравець, якого називають наступним володарем Золотого м’яча.

У свою чергу хорвати вже зустрічалися з командами, які більш рейтингові, більш зіркові та перемагали. Збірна Хорватії може бути сильнішою за збірну Франції, по-перше, за рахунок найдосвідченішого складу, який дуже зіграний. В обоймі хорватів є Лука Модріч, якого на мою думку, можна назвати найсильнішим футболістом світу. Слабкою стороною “шашкових” може бути втома деяких гравців через екстра-тайми, які переслідували команду на турнірі.

Вважаю фаворитом матчу все ж таки французів.

Читайте: Де дивитися Франція — Хорватія

 

Володимир Єзерський – екс-гравець збірної України з футболу та головний тренер юнацької збірної України U-16.

На мій погляд у фіналі зустрічаються дві рівноцінні команди.

Франція – команда збалансована в усіх лініях, яка має класних гравців на усіх позиціях. Сильна сторона Франції – командна гра та оборонна ланка. Нехай французи не показують суперяскравий футбол, але досягють потрібних результатів.

У свою чергу гра Збірна Хорватії, особливо в додатковий час проти збірної Англії, вселяє оптимізм у те, що команда може грати на хорошому рівні. Звичайно, якась перевага буде у французів у фізичному плані, через те, що Модріч і Ко фактично грали більше часу за рахунок екстра-таймів. Але це впливатиме не настільки суттєво.

Однозначного фаворита назвати не можу.

Нагадаємо, читайте онлайн-трансляцію матчу Франція — Хорватія на Фактах ICTV у неділю, 15 липня, о 18:00.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка