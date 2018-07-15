Названо ім’я найкращого гравця ЧС-2018

Капітана збірної Хорватії та півзахисника мадридського Реала Луку Модрича названо найкращим гравцем Чемпіонату світу 2018 року з футболу.
Хорвата Луку Модрича названо найкращим гравцем Чемпіонату світу 2018 року з футболу.
Найкращим молодим гравцем турніру визнано француза Кіліана Мбаппе, який забив 4 голи, один з яких – у переможному для Франції фіналі, пише Інтерфакс-Україна.
Найкращим бомбардиром став англієць Харрі Кейн, який забив 6 голів (3 – з пенальті).
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Найкращим воротарем визнали бельгійця Тібо Куртуа.
Нагадаємо, Факти ICTV вели онлайн-трансляцію матчу Франція — Хорватія, де можна подивится відео голів.
Фото: twitter/HNS_CFF
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