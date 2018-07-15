Париж вибухнув від радості на честь перемоги збірної на ЧС-2018

Жителі Парижа бурхливо зустріли перемогу збірної Франції над командою Хорватії у фіналі Чемпіонату світу-2018.

Збірна Франції виграла другий титул чемпіонів світу в історії, обігравши у фіналі турніру 2018 року збірну Хорватії. Уперше команда виграла мундіаль рівно 20 років тому – в 1998 році.

На вулиці святкувати перемогу своєї команди вийшли сотні тисяч парижан.

Читайте: Названо ім’я найкращого гравця ЧС-2018

Фан-зона, в якій вболівальники могли спостерігати за фінальним матчем, розташовувалася на Марсовому полі поруч з Ейфелевою вежею.

Нагадаємо, Факти ICTV вели онлайн-трансляцію матчу Франція — Хорватія, де можна подивитися відео голів.

Фото: Twitter/TheViralWoods