Срна прийшов підтримати збірну Хорватії напуттям

Екс-гравець донецького Шахтаря завітав у гості до національної команди та побажав перемоги у грі з французами.

Колишній лідер та капітан збірної Хорватії Даріо Срна підтримав “картатих” напередодні фінального протистояння Чемпіонату світу проти збірної Франції.

Відповідне повідомлення Срна опублікував на своїй сторінці в Instagram.

– Я радий, що був і залишаюся частиною цієї сім’ї і пишаюся тим, що ваші імена вписані золотими літерами. Ваш народ і ваша країна пишаються вами.

Читайте: Модріч vs Мбаппе: прогноз експертів на фінал ЧС-2018

Дякую за ці незабутні дні, які ми будемо пам’ятати, поки живі, які прославили Хорватію, як ніколи, і які зробили нас найщасливішими людьми на землі. Удачі сьогодні! Продовжуйте йти своєю дорогою до нашої спільної мрії! Вірте, що в наших серцях ви найбільші і єдині чемпіони! Кращі з кращих! Одного разу Вогненні – назавжди Вогненні!, – написав Срна.

Нагадаємо, Факти ICTV ведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Франція — Хорватія.