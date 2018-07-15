Так фінал не судять: реакція тренерів на матч Франція – Хорватія

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч і новоспечений чемпіон світу, тренер команди Франції, Дідьє Дешам прокоментували фінал ЧС-2018.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч незадоволений суддівством у моменті призначення пенальті під час матчу проти Франції.

– Я повинен привітати Францію з перемогою на ЧС. У перші 20 хвилин ми контролювали гру. Потім після штрафного був автогол. Ми повернулися до життя, а потім – був пенальті. Скажу одну річ. У фіналі ЧС з футболу такі пенальті не призначаються, – вважає хорватський тренер.

– Але це не занижує цінність перемоги Франції, нам просто не пощастило. Перші 6 матчів нам посміхалася удача, а сьогодні – ні. Сьогодні був найкращий матч з усіх, що зіграли. Ми контролювали гру, але пропустили, а з Францією не можна такі помилки допускати. Але ми все одно горді за наш успіх на ЧС, – сказав Даліч.

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У свою чергу Дешам похвалив підопічних за розумну гру.

– Є недоліки, і сьогодні ми не зробили все правильно, але у нас є ті розумові та психологічні якості, які були вирішальними для цього чемпіонату світу. У першій половині цього фіналу ми не зробили багато, але були попереду 2-1, вважає француз.

Отже, звичайно, питання, яке потрібно ставити завжди: Франція – прекрасний чемпіон? Ну, ми чемпіони світу, і Франція буде на вершині світу наступних чотири роки. Це те, що потрібно пам’ятати, – підсумував Дешам.

Нагадаємо, на 38-й хвилині фінального матчу ЧС-2018 аргентинець Нестор Пітана після довгого перегляду відеоповтору призначив пенальті у ворота хорватів за гру рукою Івана Перішича у власному штрафному.

Фото: twitter.com/ equipedefrance