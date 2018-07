Факти ICTV зібрали найепічніші провали в організації та проведенні чемпіонату світу з футболу в Росії.

Намальовані щасливі люди, середній палець Роббі Вільямса та напівпорожні стадіони. Чемпіонат світу з футбол у Росії добігає свого завершення. І як би ми його не бойкотували в нашій пам’яті він точно залишиться. Факти ICTV зібрали найепічніші та ганебні провали РФ в підготовці та організації цьогорічного Мундіалю.

Хоч десь в Росії є щасливі люди

У російському Ростові-на-Дону, який був у числі міст, що приймали Мундіаль, за два тижні до старту турніру намалювали у вікнах будинків щасливих людей.

Про це у своєму Twiter повідомила мешканка міста Анастасія Звонкая.

“Думала в мене глюк. Ні, щасливих жителів і правда малюють у віконцях! проспект Шолохова. Все для ЧС у славному Ростові-на-Дону”, – підписала фото Анастасія.

Кажуть, трава – несправжня!

Щасливих намальованих чоловічків у Казані напередодні ЧС не було. Натомість, поблизу Казань Арени чиновникам не догодила трава. Тож її вирішили пофарбувати.

Автори Телеграм-каналу Мутко проти на цю тему тоді видали влучний жарт – “З газоном в разі чого буде так само?”.

Найкраще місце для реклами

У Єкатеринбурзі місцеві чиновники під час підготовки до Мундіалю знайшли найкраще місце для реклами турніру – на тлі промзони та покинутого пустиря.

“Дякуємо вам за це, навіть меми вигадувати не потрібно”, – жартували користувачі соцмереж.

Проте, такий креатив, все одно, не змогли залишити без уваги. Фото миттєво переросло у дотепні демотиватори.









Топ-8 фейлів російського чемпіонату світу з футболу / 5 фотографий

Палець Роббі Вільямса

Під час церемонії відкриття Мундіалю на Лужниках у Москві, британський співак Роббі Вільямс показав середній палець на телекамеру.

Він зробив це під час виконання свого хіта Rock DJ на слова “I did it for free”, які перекладаються “Я зробив це безкоштовно”.

Спасибі, за пусті місця

Доволі ганебну картинку вже у другому матчі ЧС побачили мільйони глядачів у всьому світі – пусті місця на матчі Єгипет – Уругвай.

Цей поєдинок групи А замість 33 061 місць, які вміщує стадіон відвідали лише 27 015 осіб. Згідно зі статистикою ФІФА – це найгірший показник відвідуваності за останні 8 років.

Вот эта хрень с пустыми креслами – это вопрос к ФИФА и долбанутой системе продажи билетов. Знаю очень многих, кого эта многочасовая тупка на сайте просто отпугнула #ЧМ2018 pic.twitter.com/svGMCPUZrs — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 15 июня 2018 г.

Причиною такого проколу є неявка людей на гру, у яких були запрошені квитки.

Російський футболіст не витримав

Півзахисник збірної Росії Олександр Головін, який став одним з героїв матчу-відкриття ЧС між Росією та Саудівською Аравією пішов з прямого ефіру на Першому каналі.

Футболіст перебував у мікс-зоні під час прямого включення у програми Пусть говорят, де обговорювався матч російської збірної.

У якийсь момент ведучий новин спорту Першого каналу Олександр Садоков почав хвалити Головіна, який забив один гол і зробив дві результативні передачі. “Сьогодні відбулося народження нової російської зірки. Це Олександр Головін… Говорять про те, що Ювентус за нього бореться”, – заявив коментатор.

Головін вислуховував слова журналіста в явному подиві, після чого зняв навушник і вийшов з кадру, не закінчивши інтерв’ю.

Мутко втопив в Байкалі символ ЧС

Несподіваний казус трапився з офіційним м’ячем чемпіонату світу з футболу. Під час експедиції на берег озера Байкал, організованої Віталієм Мутком і владою Бурятії, було заплановано занурення спортивного снаряда на глибину.

Для акції було підготовлено спеціальний вакуумний агрегат, крізь трубу якого м’яч повинен був опуститися на дно і знову піднятися на поверхню. Однак, коли Мутко опустив сферу в апарат, м’яч несподівано лопнув і залишився на дні водойми.

Візитівка Росії

Офіційною піснею ЧС-2018 стала композиція Live It Up, у виконанні Will Smit, Nicky Jam і Era Istrefi. Однак, колись популярний в РФ співак Олександр Малінін разом з дочкою записали свій аналог гімну під назвою Москва зустрічає чемпіонат.

Відзначимо, що за основу була взята пісня Moskau, яку в той час виконувала група Dschinghis Khan. Однак, користувачі соцмереж не оцінили такий “шедевр” Малініна і розкритикували саму пісню та кліп.

“Стидоба. Розкажіть цьому пристарілому Кену і вокзальної Барбі, що 80-ті закінчилися ще в минулому столітті”, “Ще одна причина, ненавидіти футбол…”, “Ну – який футбол, така і пісня. Уо-хо-хо-хо-хо!”, “Малініна наче з того світу витягли для цього ролика” – іронізували користувачі у соцмережах.

