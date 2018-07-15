Viva Les Blues! Франція – чемпіон в одному знімку

У фіналі ЧС-2018 в Москві збірна Франції обіграла команду Хорватії з рахунком 4:2.
Франція радіє перемозі національної футбольної команди на Чемпіонаті світу-2018.
Безсумнівно, одним з головних уболівальників збірної був французький лідер Еммануель Макрон, який був присутній на фінальному матчі.
Емоції президента били через край не тільки на стадіоні, але і за його стінами.
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Подивіться тільки, як він щиро святкує перемогу збірної разом з футболістами.
Нагадаємо, Факти ICTV вели онлайн-трансляцію матчу Франція — Хорватія, де можна подивитися відео голів.
Фото: twitter.com/ sportarenacom
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