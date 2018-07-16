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Москва, зустрічай: “козак” Усик осідлав коня

Олександр Усик закінчив тренувальний збір і відправляється до Москви на бій проти росіянина Мурата Гассієва.

Чемпіон світу WBC, WBO Олександр Усик вирушив до Москви на фінальний бій  Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) проти росіянина Мурата Гассієва.

Українець осідлав коня і написав “Завершено важкий, і чудовий збір. Ми в дорогу. Москва, зустрічай”.

Читайте: Усик і Ломаченко заради челенджу “розібралися” з гумовим хлопцем

Нагадаємо, Росія погрожує Олександру Усику судовим позовом, якщо зірветься бій проти росіянина Мурата Гассієва.

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