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Зустріли, як бога: Роналду вперше показали фанатам Ювентуса

Кріштіану Роналду прибув у розташування Ювентуса, де пройшов медогляд і зустрівся з уболівальниками Ювентуса.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду в найближчі години офіційно оформить перехід з Реала в Ювентус.

Уранці 16 липня 33-річний португалець прибув на базу, де пройшов медичне обстеження.

Дуже скоро Роналду продемонструє свою форму в іграх за Ювентус. Фото: Facebook/Juventus

Ювентус також опублікував відео із зустріччю Роналду з новими вболівальниками.

Читайте: Марсело зворушливо “провів” Роналду в Ювентус

Як повідомлялося, Роналду написав прощального листа мадридським уболівальникам Реала.

Фото: Facebook/Juventus

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