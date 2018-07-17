Коли наступний бій Ломаченка

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко швидко відновлюється і скоро повернеться до тренувань, щоб 1 чи 8 грудня провести наступний бій.

Про це заявив менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас, пише Boxing Scene.

– Він відновлюється дуже швидко. Вася вже робить бій з тінню, що, я думаю, не сподобається його лікарю. Він уже робить деякі вправи, але на травмоване плече все ще не дає навантаження. У нього є люди, які стежать за відновленням у центрі реабілітації, – каже Клімас.

Очікується, що ми побачимо вже в серпні-вересні роботу Василя, коли він готуватиметься до наступного поєдинку.

– Що стосується самого бою, ми плануємо 1 або 8 грудня, – додав менеджер.

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До слова, промоутер Ломаченка говорив, що його наступний бій пройде у листопаді – грудні, а наступним суперником може стати або Менні Пакьяо чи переможець пари Раймундо Бельтран – Хосе Педраса.

Нагадаємо, Василь Ломаченко переніс операцію через травму, яку він отримав в бою проти Хорхе Лінареса.

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