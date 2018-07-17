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Маму гравця Шахтаря знайшли в багажнику авто

Маму футболіста Шахтаря Тайсона, викрадену напередодні в Пелотасі (Бразилія) знайшли в багажнику авто в сусідньому муніципалітеті.

Поліція підтвердила, що чотирьох підозрюваних заарештували, їх було четверо, пише correio24horas.

Читайте: Викраденого у Києві сина дипломата знайдено – поліція

Нагадаємо, вранці 16 липня викрадач чекав жінку в машині, припаркованій біля дверей будинку. Він вийшов з машини з букетом квітів, коли мати Тайсона вийшла на вулицю. Після цього зловмисник кинув жінку в багажник машини і втік.

Фото: taisonfreda7

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