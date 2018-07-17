Не знаю, чи відбудеться бій з Гассієвим – Усик

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBO Олександр Усик не впевнений чи відбудеться бій з Муратом Гассієвим.

– Хотів би подякувати всім за гостинність, за те, як мене тут зустріли, ми заселилися в готель, все добре. Я добре готовий до бою, і якщо він відбудеться, покажу все, на що здатний. Я також поважаю свого суперника, такі бої – прикраса спорту. Чи відбудеться бій – не знаю, – заявив Олександр Усик, передає Sport.ua.

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Бій Гассієв – Усик запланований на 21 липня в московському спорткомплексі Олімпійський.

Раніше Факти ICTV писали, що у промо-фільмі до бою між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим показали підготовку боксерів і нарізки з боїв.

Фото: Dreamstime.