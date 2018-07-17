Не знаю, чи відбудеться бій з Гассієвим – Усик

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBO Олександр Усик не впевнений чи відбудеться бій з Муратом Гассієвим.
– Хотів би подякувати всім за гостинність, за те, як мене тут зустріли, ми заселилися в готель, все добре. Я добре готовий до бою, і якщо він відбудеться, покажу все, на що здатний. Я також поважаю свого суперника, такі бої – прикраса спорту. Чи відбудеться бій – не знаю, – заявив Олександр Усик, передає Sport.ua.
Читайте: Москва, зустрічай: “козак” Усик осідлав коня
Бій Гассієв – Усик запланований на 21 липня в московському спорткомплексі Олімпійський.
Раніше Факти ICTV писали, що у промо-фільмі до бою між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим показали підготовку боксерів і нарізки з боїв.
Фото: Dreamstime.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+