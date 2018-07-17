PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Перше тренування Луніна в Реалі/

Перше тренування Луніна в Реалі

Реал почав підготовку до нового сезону, зібравшись на своїй базі, де перше тренування провів і новачок команди український голкіпер Андрій Лунін.

У планах на міжсезоння у Королівського клубу заплановане турне по США.

Туди поїде і Лунін, щоб тренери змогли подивитися у справі на українського голкіпера.

Реал Мадрид недавно почав знайомити уболівальників з талантом українського голкіпера.

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов захищати кольори мадрітского клубу у червні.

До слова, в минулому сезоні Андрій Лунін зіграв в 36 поєдинках за луганчан у всіх турнірах. У березні голкіпер дебютував за збірну України в товариському матчі проти Саудівської Аравії (1:1).

Фото: ФК Реал

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка