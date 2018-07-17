Перше тренування Луніна в Реалі

Реал почав підготовку до нового сезону, зібравшись на своїй базі, де перше тренування провів і новачок команди український голкіпер Андрій Лунін.
У планах на міжсезоння у Королівського клубу заплановане турне по США.
Туди поїде і Лунін, щоб тренери змогли подивитися у справі на українського голкіпера.
Trabajo modo #RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/5yHsxyog9A
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 16 июля 2018 г.
Реал Мадрид недавно почав знайомити уболівальників з талантом українського голкіпера.
Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов захищати кольори мадрітского клубу у червні.
До слова, в минулому сезоні Андрій Лунін зіграв в 36 поєдинках за луганчан у всіх турнірах. У березні голкіпер дебютував за збірну України в товариському матчі проти Саудівської Аравії (1:1).
Фото: ФК Реал