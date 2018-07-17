PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Як Усик і Гассієв готувалися до бою - опубліковано фільм/

Як Усик і Гассієв готувалися до бою – опубліковано фільм

У промо-фільмі до бою між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим показали підготовку боксерів і нарізки з боїв.

Олександр Усик і Мурат Гассієв зустрінуться у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, де оскаржать звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, а також кубок Мохамеда Алі.

Прес-служба WBSS випустила промо-фільм, присвячений фінальному бою.

Читайте: Москва, зустрічай: “козак” Усик осідлав коня

Нагадаємо, Росія погрожує Олександру Усику судовим позовом, якщо зірветься бій проти росіянина Мурата Гассієва.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка