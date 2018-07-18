Ломаченко співає хіт ДДТ про Батьківщину в авто

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко проїхався рідним Білгород-Дністровським, підспівуючи гурту ДТТ.

Василь Ломаченко народився у Білгород-Дністровському Одеської області і живе тут зі своєю родиною досі.

До слова, Василь не раз говорив про любов до рідного міста.

Наприклад, у травні, коли боксер готувався до бою з Лінаресом у Каліфорнії, він повісив прапор Білгорода-Дністровського на ділянці приватного будинку.

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До речі, Ломаченко у Зе інтерв’юері зізнався Анатолію Анатолічу, що збирався переїхати в Америку, проте підкреслив, що передумав жити в США і залишився в Україні в Білгород-Дністровському, адже це його Батьківщина.

Всього за три години відео Василя в Instagram зібрало вже більше 235 тис. переглядів.

Нагадаємо, як Усик і Ломаченко заради челенджа “розібралися” з гумовим хлопцем.

Фото: УНІАН