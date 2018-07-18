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Рекордна сума! Ліверпуль і Рома домовилися про перехід Алісона

Ліверпуль і Рома домовилися про трансфер воротаря італійського клубу Алісона Бекера.

Голкіпер обійдеться англійському клубу в рекордні £66,8 млн (близько €75 млн), повідомляє The Telegraph.

На даний момент Алісон веде переговори про умови контракту.

Читайте: ПСЖ готує новий трансфер за €270 млн

Алісон був основним воротарем збірної Бразилії на ЧС – 2018. Голкіпер грав у 5 матчах мундіалю, в яких пропустив 3 м’ячі.

Раніше Факти ICTV писали, що перехід хавбека дортмундської Боруссії Андрія Ярмоленка в англійський Вест Гем Юнайтед відкладається.

Фото: dreamstim

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